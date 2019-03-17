​В Харькове произошла жуткая трагедия с 18-летней девушкой: фото и подробности ЧП

17 марта в Харькове с крыши 16-этажного дома спрыгнула 18-летняя девушка, от полученных травм она скончалась в больнице.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Трагедия произошла на улице Гвардейцев Широнинцев около 13:00. На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством.

Полиция установила, что на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вены на руках и шее с помощью лезвия, а затем спрыгнула с крыши. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

С места ЧП изъята тетрадь умершей, в которой она оставила предсмертную записку. Девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 15 марта, у НАУ 18-летний парень выпал с балкона многоэтажного дома.