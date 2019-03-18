В России заявили о грядущей катастрофе с мостом в Крым

Проседание дорожного полотна на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи связано с желанием оккупационных властей сэкономить на материалах и своровать бюджетные деньги.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар, передает OBOZREVATEL.

"Почему там происходят провалы дороги? Есть две версии, первая – не выполнили ГОСТовские нормативы, не из того материала сделана подложка для дороги. Вторая – это то, что на полуострове развиты карстовые провалы. Это все может быть", – сказал он.

По его словам, точную причину провалов определить трудно, но самое главное это то, что что находится в основании дороги – связные или несвязные грунты.

"Связные грунты – это глины, не связные – пески. Песок гораздо дороже, чем глина, но она имеет очень сильное всасывающее давление, и она поднимает влагу с 10 метров. И вот если вода поднимается, а потом идет морозный эффект, то соответственно разрушается дорожное полотно и могут образоваться провалы", – пояснил инженер-гидрогеолог.

Эксперт подчеркнул, что это зачастую является причиной разрушения дорог в России, когда основание подошвы делают не из песка, а из глины.

Нарушение стандартов ГОСТ и разворовывание выделенных на строительство дороги средств приведет к тому, что провалы будут происходить постоянно, уверен ученый.

Как сообщал "Апостроф", ранее мост через Керченский пролив стал причиной серьезного ЧП с кораблем из Украины.