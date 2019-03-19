Где в Украине в ближайшие дни пройдут дожди: свежие карты от синоптиков

В Украине до конца недели ожидается прохладная облачная погода, местами возможны дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в среду, 20 марта, на всей территории страны будет сухо и облачно. Температура воздуха будет 8-10 градусов тепла. На юге и востоке - до +11 +13.

В Киеве и Киевской области немного прохладней – 7-9 тепла.

В четверг, 21 марта, дожди пройдут в северных и восточных регионах и несколько похолодает - до +7 +9. На западе и в центре без осадков и до +8 +10, на юге воздух прогреется до +12. В Киеве без осадков, +7 +9.

В пятницу, 22 марта, дождевой фронт сдвинется немного западнее и затронет центральные и южные регионы. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха +8 +10. На западе - до 12-14 градусов тепла. В Киеве сухо, +7 +9.

В субботу, 23 марта, осадки ожидаются в западных областях, также будет дождить на Полтавщине и Сумщине. Температура воздуха в большинстве регионов составит +8 +10 градусов. В Киеве сухо и облачно, +7 +9.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине весной.