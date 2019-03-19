От средневековья до Порошенко: в сети бурно обсуждают забавную инфографику с историей Украины

В сети разгорелись бурные дискуссии вокруг импровизированной "схемы истории Украины".

Рисунок опубликовал в Facebook блогер Андрей Карпов ("Полтава").

На схеме отдельные периоды истории страны отождествляются с движением в Европу либо к Москве ("в ж*пу") и сменяют друг-друга по очереди. При этом срок президентства Петра Порошенко отмечен как "движение в Европу".

"Я думаю "мудрый" народ не сломает схему? В ж*пу! Уверенно!" - написал Карпов.

В то же время не все комментаторы согласились с изображенным на рисунке.

"Остроумная схема. Только с Кравчуком и Кучмой натяжечки. Первый не то, чтобы шел в Европу, а второй не то, чтобы шел в Россию".

"Бред.

1) Кучма как раз в Европу и тянул. И если бы не он, то была бы Украина расеюшкой 2.0;

2) если у автора сего опуса, знания всех субъектов которые были на территории Украины в веселое время, именуемое украинскими историками "Визвольні змагання" заканчиваються на УНР, то это очень печально;

3) формально на период с 23 февраля 2014 по 7 июня 2014 у нас был И.О. президента, Великий кормчий Турчинов. Именно при нем кстати мы получили самый большой (за историю независимости) урон (и экономический и политический) нашей стране;

4) Петр I формально считается зачинателем российской империи, именно он ее провозгласил в 1721 году и стал императором.

Короче дальше не интересно даже писать, садитесь два. Табличка ни в звезду", - пишут в частности они.

Как сообщал "Апостроф", ранее Андрей "Полтава" заставил россиянку извинятся за ее отношение к аннексии Крыма.