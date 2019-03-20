Артисты "Квартала 95" отличились дурацкой шуткой про Крым: опубликовано видео

Актеры студии "Квартал 95" отметились неоднозначной шуткой про аннексию Крыма.

В одном из номеров скандальная певица MARUV, победительница Нацотбора на Евровидение-2019, которая в итоге отказалась представлять Украину на конкурсе, сыграла девушку одного из актеров, который якобы знакомит ее со своими родными.

При этом "жених" просит семью не поднимать тему политики, однако выходит совсем наоборот.

"Вот как можно назвать напиток "Крым"? Анечка, вы не знаете, он чей?" - спрашивают у MARUV родственники, показывая ей бутылку шампанского.

В свою очередь известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал артистов за неудачную шутку, напомнив о репрессиях на полуострове.

"Я бы так не делал. Это, как минимум, не смешно", - заявил он в эфире телеканала ATR.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото антироссийских листовок на улицах оккупированной Ялты.