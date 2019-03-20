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Потепление продлится недолго: синоптик дала актуальный прогноз по Украине
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Потепление продлится недолго: синоптик дала актуальный прогноз по Украине

среда, 20 марта 2019, 11:29

В четверг, 21 марта, в Украине ожидается сухая теплая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"21 марта в Украине будет без осадков, с солнышком и умеренным теплом. В течение дня ожидается + 7 + 12 градусов, на юге до +14 градусов", - написала она.

По ее словам, в то же время в этот день можно ожидать порывы северо-западного ветра.

"В Киеве четверг ожидается сухим, свежим. Ночью 0 +2 градуса, днем +7 +9 градусов", - сообщила синоптик.

Диденко отметила, что 22 марта и 23 марта, на Всемирный день метеоролога, потеплеет, однако с середины следующей недели ожидается похолодание.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

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