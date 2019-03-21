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Стало известно о гибели бойца ВСУ под Авдеевкой: фото прощания с героем

четверг, 21 марта 2019, 10:58

На Донбассе, в зоне проведения Операции Объединенных сил под Авдеевкой, погиб боец Вооруженных сил Украины Сергей Дорофиенко.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Facebook странице "Ширяевская РГА".

Сергей Дорофиенко родился в селе Преображенка, Ширяевского района, Одесской области.

"Ширяевская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования по поводу гибели верного сына Украины родным и близким Сергея. Мы вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Примите слова благодарности за то, что воспитали патриота Украины и пусть Господь Бог помогает вам перенести эту тяжелую боль утраты близкого человека", – говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото церемонии прощания с бойцом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Луганщине 18 марта от пули вражеского снайпера погиб пулеметчик ВСУ Евгений Керичанин, который отражал атаку боевиков.

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