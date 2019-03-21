Украинский боец сравнил аэроразведку ВСУ и боевиков ДНР-ЛНР

Аэроразведка в украинской армии в данный момент находится в плачевном состоянии, а страна нуждается в новом вооружении.

Об этом украинский аэроразведчик Алексей Барановский рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"Считаю, что без помощи союзников не справимся. Ведь нам очень нужно оружие, которое меняет правила игры. И "Джавелины", и беспилотные комплексы, ведь аэроразведка у нас в плачевном состоянии сейчас", - сказал он.

При этом Барановский отметил, что у пророссийских боевиков "есть довольно неплохие российские комплексы – "Орлан"".

"Мы летаем от случая к случаю, когда что-то нужно. Они же летают над нами постоянно. Хотя, насколько я понимаю, россияне не дают им новейшие образцы. Поэтому силы все же примерно на одном уровне", - добавил он.

Барановский также высказался о качестве военной техники, которую закупают для украинской армии.

"С того, что мне известно, единственное государственное – это беспилотник Spectator M киевского завода "Меридиан". Он был у нас, но первый же полет закончился потерей самолета, и больше мы на них не летали. Spectator очень плохой по техническим характеристикам, поэтому есть подозрение относительно коррупционных схем. Правда, его еще не решили закупать для армии закупили только пробную партию. И я надеюсь, что после нее от него откажутся. Комплекс долго разворачивается, в нем постоянно что-то ломается. Есть "Мара", есть "Аист". Все украинское! Кроме коптеров китайских простейших. Ну, и также у нас были старые американские Raven с тепловизионными камерами", - добавил аэроразведчик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что россияне на Донбассе применяют против ВСУ и американских беспилотников ОБСЕ новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.