По Украине пронеслись мощные ураганы с градом: фото и видео последствий стихии

В ночь на субботу, 23 марта, на территории Украины бушевали ураганы, которые наделали бед и нанесли ущерб в некоторых регионах.

Об этом сообщают СМИ.

Так, по данным ресурса ZANOZA, в городе Токмак ураганный ветер буквально за 10 минут успел сорвать крышу на железнодорожной станции. Конструкция упала прямо на рельсы. В результате инцидента никто не пострадал, так как в момент падения на платформе не было пассажиров и не проезжал поезд.

В тоже время, как сообщает ресурс STATUS QUO, вечером 22 марта в Харькове была гроза. Возле Харьковского национального аэрокосмического университета имени Жуковского ветер повалил дерево.

Кроме этого, на улице Героев Труда ураганный ветер сорвал с палатки тент, а затем поднял в воздух ее каркас.

А над Сумами, пишет информагентство УНИАН, 22 марта днем пронесся ураганный ветер с ливнем, градом и грозой. Там прошел сильный ливень, который перешел в град.

"Град при этом местами достигал размера горошин и устелил землю белым полотном", - говорится в сообщении.

Также ураган бушевал и в Сумской области, ветер ломал зонты и сносил рекламные плакаты. К ликвидации последствий урагана задействовали коммунальные служба. Например, в Шостке, работники убирали фрагменты железной кровли, которую сорвало с крыши дома.

По информации ресурса "Днепр Час", в Днепропетровской области также усилилась непогода в ночь на 23 марта. В Днепре из-за сильного ветра упало дерево, которое заблокировало движение транспорта. Также еще одно дерево свалилось на два автомобиля. Подобные ситуации произошли во многих районах города, а кроме этого возле здания управления ГУ ГСЧС Днепропетровской области ветер с корнем вырвал огромную ель.

Предварительно информации о жертвах стихии не поступало.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 марта из-за ураганной погоды в Киеве ветер повалил множество деревьев.