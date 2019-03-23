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В ДНР запаниковали из-за массового похищения людей

суббота, 23 марта 2019, 01:23

На территории Донбасса, оккупированной боевиками ДНР, за последние несколько месяцев исчезло 8 валютных менял.

Об этом сообщает издание "Восточный вариант".

Последний подобный случай был зафиксирован в Макеевке 14 марта. 45-летний мужчина выехал на своей машине с территории Красного рынка в центре города, но не доехал домой. Теперь его близкие размещают в соцсетях объявления с просьбой сообщить что-либо о его судьбе.

Как сообщает известный донецкий телеграм канал "Донецкий Абориген", который связывают с одним из идеологов ДНР Андреем Пургиным, за последнее время пропали восемь человек. Схема преступлений всегда одинаковая: человек уезжает с "точки" на личном автомобиле, пропадает, а затем автомобиль находят в отдаленном районе города.

"В каждом случае человек исчезал, а его машину находили брошенной где-то на окраине города. Похищение людей, криминальный беспредел - реалии ОРДЛО. В официальных СМИ ДНР об этом не пишут, конечно", - написал в Twitter журналист Денис Казанский.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ДНР отправили "на подвал" бывшего соратника Януковича.

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