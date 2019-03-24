РУС. | УКР.

воскресенье, 24 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 марта

03:34
Базу "Миротворца" пополнили одиозные пропагандисты "русского мира": фото
02:29
В российской Госдуме место Нобелевского лауреата займет известный бандит по кличке "Ротан"
01:31
Ученые открыли новый вид рептилий с необычным знаком на теле: опубликовано фото
00:16
В Запорожье ищут убийцу 15-летней школьницы: опубликовано фото девушки
00:10
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
00:05
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта в Холменколлене

23 марта

23:58
В Киеве поймали вороватого "любителя пихт": опубликовано фото
23:30
Убивали женщин и детей: в Африке боевики вырезали больше сотни человек
22:59
На территории училища под Черниговом начальство устроило кабак с баней: в сети показали видео
22:29
Под Черниговом врач довел до смерти роженицу с младенцем: фото и решение суда
22:00
В сети показали фото водки с портретом ликвидированного главаря ДНР
21:32
Под Киевом активисты устроили "кровавый" протест возле дома главы НАБУ: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Базу "Миротворца" пополнили одиозные пропагандисты "русского мира": фото

воскресенье, 24 марта 2019, 03:34

В базу сайта "Миротворец" внесли еще двоих российских пропагандистов - Эльдара Муртазина и Оксану Челышеву.

Об этом говорится на сайте myrotvorets.center.

Так, базу "Миротворца" пополнил Муртазин Эльдар Викторович - главный редактор сайта Mobile-review. Он родился в Москве (Россия) 01.12.1975 года. Его заметили из-за антиукраиской пропаганды, распространения кремлевской пропаганды в виде так называемого "русского мира" и оправдание аннексии Крыма.

Также в базу "Миротворец" попала Челышева Оксана Анатольевна, которая родилась в Запорожье 05.03.1968 года. Сейчас она проживает в российском городе Нижний Новгород. Ее обвиняют в манипуляции общественно значимой информацией, а также антиукраинской пропаганде. Кроме того, Челышева участвует в информационной спецоперации России.

Как отмечают на сайте, она поддерживает тесные связи с боевиками ЛНР/ДНР. Оправдывает террористическую деятельность боевиков. Приписывает ВСУ преступления, совершенные боевиками - в частности, обстрелы и убийства мирного населения на территории оккупированного Донбасса.

"Ведет в Западной Европе (в первую очередь в Финляндии и Латвии) пропагандистскую работу, подрывающую авторитет Украины, обвиняя украинские власти и ВСУ в катастрофической гуманитарной ситуации на территории восточной Украины, оккупированной боевиками и российскими "ихтамнетами", - говорится в сообщении.

Челышева активно использует для антиукраинской деятельности свои обширные связи в среде русской пятой колонны в Латвии.

Как сообщал "Апостроф", в базу "Миротворца" попал бывший канцлер ФРГ, председатель Совета директоров компании "Роснефть" Шредер Герхард.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Борисполь" открывает лоукост-терминал: станет ли дешевле летать

По стопам Путина: как украинцев хотят наказывать за "оскорбление" кандидатов

Максимум для пиара: буксование языкового закона выгодно только одному человеку

Словно небо прорвало: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: