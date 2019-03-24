Базу "Миротворца" пополнили одиозные пропагандисты "русского мира": фото

В базу сайта "Миротворец" внесли еще двоих российских пропагандистов - Эльдара Муртазина и Оксану Челышеву.

Об этом говорится на сайте myrotvorets.center.

Так, базу "Миротворца" пополнил Муртазин Эльдар Викторович - главный редактор сайта Mobile-review. Он родился в Москве (Россия) 01.12.1975 года. Его заметили из-за антиукраиской пропаганды, распространения кремлевской пропаганды в виде так называемого "русского мира" и оправдание аннексии Крыма.

Также в базу "Миротворец" попала Челышева Оксана Анатольевна, которая родилась в Запорожье 05.03.1968 года. Сейчас она проживает в российском городе Нижний Новгород. Ее обвиняют в манипуляции общественно значимой информацией, а также антиукраинской пропаганде. Кроме того, Челышева участвует в информационной спецоперации России.

Как отмечают на сайте, она поддерживает тесные связи с боевиками ЛНР/ДНР. Оправдывает террористическую деятельность боевиков. Приписывает ВСУ преступления, совершенные боевиками - в частности, обстрелы и убийства мирного населения на территории оккупированного Донбасса.

"Ведет в Западной Европе (в первую очередь в Финляндии и Латвии) пропагандистскую работу, подрывающую авторитет Украины, обвиняя украинские власти и ВСУ в катастрофической гуманитарной ситуации на территории восточной Украины, оккупированной боевиками и российскими "ихтамнетами", - говорится в сообщении.

Челышева активно использует для антиукраинской деятельности свои обширные связи в среде русской пятой колонны в Латвии.

Как сообщал "Апостроф", в базу "Миротворца" попал бывший канцлер ФРГ, председатель Совета директоров компании "Роснефть" Шредер Герхард.