В сети ополчились на маршрутчика, взявшего в заложники маленьких детей

В субботу, 23 марта, в Тернополе произошел вопиющий случай в троллейбусе с участием детей.

О нем в Facebook сообщила Ульяна Басараба в группе Тернопільські плітки.

"Хочу сообщить о досадном случае, который произошел сегодня (23 марта, - прим. ред.). Около 14.30 я ехала 11 троллейбусом № 162. На остановке по ул. Русской получалось очень много людей. В последнее выходил человек с двумя детьми. На вид детям было 5 и 8 лет. Отец вышел, и водитель закрыл двери и поехал, дети остались в салоне. Пассажиры начали кричать, чтобы водитель остановился и открыл двери, потому что в салоне остались дети. Кондуктор тоже подходила и стучала к водителю, но он ответил, что останавливаться не будет. Сказал: "Будет следующая остановка то себе выйдут", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев возмутило ЧП в троллейбусе Киева.