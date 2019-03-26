РУС. | УКР.

вторник, 26 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

26 марта

07:09
​На росТВ показали известного мафиози для антиукраинской пропаганды: фото и видео
07:08
Экс-главарь ДНР уличил во лжи бежавшего в Россию СБУшника
07:00
Переход на летнее время 2019: когда переводить часы и как сохранить тонус
06:32
В сети ополчились на маршрутчика, взявшего в заложники маленьких детей
06:30
Гороскоп на 26 марта: Скорпионам стоит избегать общения, а Козегорам надо все проверять дважды
05:39
СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики
04:26
Чечня, Слива и Грек: в сети показали крупное пополнение "бригады 200" у боевиков
03:30
В Киеве сняли на видео гонщика на евробляхе класса "Кузя"
02:28
В сети показали страшный рассвет "русского мира" в Иловайске: фото
01:22
ВСУ получили смертоносное оружие: опубликовано впечатляющее видео
00:17
​В ДНР заговорили о массовом бегстве боевиков
00:10
Люксембург - Украина: видео голов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети ополчились на маршрутчика, взявшего в заложники маленьких детей

вторник, 26 марта 2019, 06:32

В субботу, 23 марта, в Тернополе произошел вопиющий случай в троллейбусе с участием детей.

О нем в Facebook сообщила Ульяна Басараба в группе Тернопільські плітки.

"Хочу сообщить о досадном случае, который произошел сегодня (23 марта, - прим. ред.). Около 14.30 я ехала 11 троллейбусом № 162. На остановке по ул. Русской получалось очень много людей. В последнее выходил человек с двумя детьми. На вид детям было 5 и 8 лет. Отец вышел, и водитель закрыл двери и поехал, дети остались в салоне. Пассажиры начали кричать, чтобы водитель остановился и открыл двери, потому что в салоне остались дети. Кондуктор тоже подходила и стучала к водителю, но он ответил, что останавливаться не будет. Сказал: "Будет следующая остановка то себе выйдут", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев возмутило ЧП в троллейбусе Киева.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта

Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами

Чтобы сегодня быть модной, достаточно надеть рубашку мужа - Анна Бублик

"Борисполь" открывает лоукост-терминал: станет ли дешевле летать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: