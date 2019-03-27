"Крышуют" боевики: жительница оккупированного Донбасса рассказала о смертельном увлечении среди детей

На оккупированном боевиками Донбассе назрела проблема устрашающих масштабов с употреблением наркотиков подростками, на которой оккупанты построили прибыльный бизнес.

Об этом говорится в Telegram-аккаунте В Макеевке | В Донецке | Новости |.

"По всей Республики огромная проблема сейчас с синтетическими наркотиками, спайсы там, соли какие то и так далее. Гуляя с детьми, только и наблюдаем, как подростки роются под лавочками, в мусорниках, урнах, возле бордюр, ищут закладки этой дряни прям в центре двора, сред белого дня, та даже на детской площадке, и никого не боятся!" – говорится в посте.

Причем, уточняется, что подростков не задерживают, поскольку боевики сами "крышуют" продажу наркотиков в так называемой ДНР.

"Барыги, подростки, наркоманы абсолютно не боятся, что их поймают, а отсюда напрашивается логический вывод. Чем занимается наша полиция, когда проблему признают власти, начнут что -то предпринимать и почему у наркоманов, барыг такая крыша, что их не трогают и даже не упоминают нигде, и главное кто крышует?" – добавляют в аккаунте.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик по кличке "Черный Ленин" выдал спич с критикой главарей ДНР и жизни в оккупации.