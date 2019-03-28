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И снова снег: синоптики добили украинцев уточненным прогнозом погоды

четверг, 28 марта 2019, 06:27

В четверг, 28 марта в Украине снова ожидается капризная погода, которая принесет с собой дожди, снег и облачность.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, все западные области 28 марта будут находиться под воздействием дождя и снега. На остальной части страны ожидается облачная погода.

Температура воздуха днем вырастет не выше +7 +8 градусов. Несколько теплее будет на юге, где воздух может прогреться до +10 градусов.

Вместе с тем ночью по всей Украине ожидается минусовая температура, вплоть до -5 градусов в Черниговской области.

В Киеве в ночь на 28 марта температура достигнет -4 градусов. Днем температура в столице будет колебаться в пределах +5 +7 градусов. Будет облачно с прояснениями. Также будет преобладать северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, когда в Украину вернется весна.

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