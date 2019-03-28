Спасительный антициклон: синоптик дала актуальный прогноз по Украине

С пятницы, 29 марта, по прогнозам синоптиков, осадки в Украине прекратятся, а на выходных в страну придет тепло.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем блоге на "opinionua".

"Антициклон начнет повышать атмосферное давление, и осадки в пятницу маловероятны во всех областях. Хотя еще удержится прохладная погода, +6 +11 градусов. А в субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, этот антициклон под ручку с южными воздушными потоками принесут в Украину прекрасную комфортную погоду. Температура воздуха порадует избирателей высокими градусами и солнечным днем. В течение субботы-воскресенья ожидается максимально +10 +18 градусов. Поэтому ничего не должно помешать гражданам выполнить свой избирательный долг", – пишет Диденко.

Также синоптик отмечает, что в Киеве 29 марта будет все еще прохладно, однако без осадков: 0-2 градуса тепла, днем +6 +8 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", климатологи дали печальный прогноз о погоде на лето 2019 года.