Опубликованы красочные фото популярного украинского курорта с высоты птичьего полета

В сети опубликовали впечатляющие фото весенней Одессы с высоты птичьего полета.

Об этом сообщает ресурс "Южный курьер".

С квадрокоптера сделали снимки исторического центра города с видом на море. Также в кадре запечатлели и главные здания и площади Одессы. Так, на фото видно с воздуха Соборную площадь, дом Руссова, Преображенский собор и улицу Дерибасовскую. Кроме этого, с высоты птичьего полета сняли и Горсад, Летний театр и Греческую площадь.

"Панорама всей Одессы, от Пересыпи до Аркадии и Фонтана", - написали в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото летнего Киева, снятые с высоты птичьего полета.

Также в сети показали снимки с воздуха известного Шулявского моста в Киеве, где походом идут ремонтные работы.