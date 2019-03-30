Проще - сдохнуть: жители Крыма массово жалуются на катастрофу с медициной

Жители оккупированного Крыма крайне разочарованы медицинским обслуживанием на территории полуострова.

В социальных сетях местное население во всю обсуждает и критикует так называемую "бесплатную медицину", о чем говорится на странице "КРЫМский бандеровец‏" в Twitter.

"Ватники дождались обещанной оккупантами российской медицины, но она им не понравилась: "В наше время быстрей кони двинешь, чем попадешь к врачу", "Записались на апрель 2020 года", "У меня ребёнок с 2 пороками сердца. Ждали УЗИ с мая - назначили на 30 августа", - подписал публикацию автор.

Также он прикрепил к посту скриншоты с комментариями недовольных жителей полуострова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российская оккупационная власть в Крыму публично признала, что осуществляет массовые репрессии местного населения.