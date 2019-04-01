РУС. | УКР.

понедельник, 1 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 апреля

16:31
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 86% - Зеленский побеждает (обновляется)
16:29
​Хочу карусели: известный карикатурист ярко показал реакцию Путина на выборы в Украине
16:20
В России устроили акцию с телом мертвой бизнесвумен: фото и видео
16:13
"Укрлендфарминг" Бахматюка вложил крупную сумму в развитие культуры в селах
16:08
Где больше всего поддерживают Порошенко и Зеленского: онлайн данные ЦИК
16:00
В три раза больше: звезда "Игры престолов" рассекретила огромный гонорар коллеги по сериалу
15:59
Потоп в центре Киева: опубликовано снятое с высоты видео горячего "гейзера"
15:36
Подсчет голосов подходит к финишу: на сколько Зеленский оторвался от Порошенко
15:34
Известный тренер объяснил, почему Хацкевич должен остаться в "Динамо"
15:02
У Путина цинично ответили Зеленскому по поводу Крыма и Донбасса
15:01
Оставайтесь людьми - это главное: соцсети бурно обсуждают результаты первого тура выборов
15:01
Крупный украинский банк оштрафован на большую сумму: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрлендфарминг" Бахматюка вложил крупную сумму в развитие культуры в селах

понедельник, 01 апреля 2019, 16:13

Крупнейший по объему земельного банка аграрный холдинг Украины "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка инвестирует более 400 тысяч гривен в развитие культуры на селе в Херсонской, Полтавской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В компании отметили, что активно занимаются вопросом поддержки и развития культуры на территории тех сельсоветов и ОТГ, где присутствуют ее подразделения, а восстановление сельских клубов - одно из направлений такой помощи. В частности, предприятие "Укрлендфарминга" "ЮТС-Агропродукт" присоединилось к реконструкции клуба в поселке Дорожное Бериславского района Херсонской области и потратила на эти нужды 9,4 млн гривен.

"Уровень жизни в стране начинается с уровня жизни на селе. Сельские жители составляют наибольшую долю трудовых мигрантов, потому что хотят лучшей жизни. И если мы хотим остановить трудовую миграцию, то нам нужно развивать украинское село. В городах есть развлекательные центры, молодежь имеет доступ к творческим и музыкальным кружкам. Очагом культуры в селе является клуб, и именно здесь происходят основные культурные события. "Укрлендфарминг" помогает нам восстанавливать работу клуба и расширять его возможности - теперь здесь будут также спортивная и детская игровая площадки ", - сообщил председатель совета поселка Дорожное Виктор Доля.

Директор предприятия "ЮТС-Агропродукт" Владимир Яровой отметил:

"Существует четкая тенденция - чем больше развито село, тем больше людей остаются в нем жить и работать. Нам как агропредприятию, которое заботится о благосостоянии жителей сел, приятно осознавать, что мы приобщаемся к восстановлению клуба как центра культурной жизни в селе".

В целом "Укрлендфарминг" реализует подобные проекты по поддержке сельских домов по всей Украине - это и восстановление помещений, и закупка сценических костюмов для творческих коллективов и отопительного оборудования, ремонт сельских библиотек и т.д.

Справка

Группа компаний «Укрлендфарминг» - один из крупнейших европейских производителей сельскохозяйственной продукции, неоднократно отмечен в различных рейтингах как один из лучших работодателей Украины. На 400 предприятиях Укрлендфарминг в 600 населенных пунктах Украины работает около 30 тыс. человек. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные

Глава WWFC Владимир Тесля о влиянии агентов ФСБ на украинские выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: