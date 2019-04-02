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В Николаеве срочно закрывают детскую инфекционную больницу: что произошло

вторник, 02 апреля 2019, 20:18

В Николаеве срочно закрывают областную детскую инфекционную больницу из-за аварийности помещения.

Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

Такое решение приняли 2 апреля ходе заседания областной комиссии по технико-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Николаевской ОГА. Также решили, что детей, которые сейчас находятся в медицинском учреждении, переведут в другие больницы. 27 маленьких детей уже отправили лечиться в областной детской клинической больнице. Детей постарше переведут во взрослую инфекционную, где есть соответствующие условия.

"Мы вынуждены срочно закрыть областную детскую инфекционную больницу из-за стремительного разрушения здания", - сказал председатель ОГА Алексей Савченко принял участие в совещании.

Такая острая необходимость в срочном ремонте возникла из-за того, что в течение нескольких дней стремительно ускорился процесс разрушения фундамента и несущих стен здания больницы. По заключению экспертизы, это произошло из-за подъема грунтовых вод.

Отмечают, что состояние детской инфекционной больницы вызывает тревогу у жителей города уже много лет, но этой весной разрушительные процессы резко ускорились.

"Руководитель области также распорядился за 2 месяца разработать проект строительства нового корпуса на территории областной инфекционной больницы - для детского отделения. Оно должно открыться еще до конца этого года", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в 2019 году в Киеве планируют начать строительство двух больниц.

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