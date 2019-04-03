Кому принадлежат крупнейшие СМИ в Украине: опубликована интересная инфографика

СМИ отследили, в чьей собственности находятся самые популярные телевизионные каналы в Украине.

Соответствующие данные в виде красочной инфографики опубликованы на странице По ту сторону новостей в Facebook

"Мы проанализировали сайты телеканалов. Мы выделили тех людей, кому принадлежит преимущественный пакет собственности. На инфографике вы найдете пометку *связывают по 112 Украина, NewsOne и Прямой. Эксперты и медиа связывают эти СМИ с другими людьми, чем бенефициарный владелец. Также о таком влиянии свидетельствует контент этих СМИ и редакционная политика", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее СМИ сообщили новые подробности скандала с расследованием импорта шприцев в Украину. Расследование, начатое в 2017 году, касается импорта шприцев из Китая и Турции объемом 2 и 5 мл, а также 2, 5 и 10 мл - из Индии в вопросе введения дополнительных пошлин.