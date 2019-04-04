В ожидании курортного сезона: появилось грустное фото набережной Ялты

В аннексированном Крыму российские оккупанты активно готовятся к курортному сезону, продолжая уничтожать инфраструктуру полуострова.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Ху*вый ЮБК, публикуя красноречивое фото с крымского курорта.

"Ялта. Спартак. Город в ожидании курортного сезона", - говорится в подписи к снимку.

На нем можно увидеть плавающую в воде лавочку, которая должна стоять на асфальте.

"Жесть. Превратили наш любимый город - в помойку", - прокомментировали увиденное в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась очередная порция снимков пустующих пляжей на курортах оккупированного Крыма. Так, на фото заметно, что, несмотря на завершение трети лета, на крымских пляжах все еще не наблюдается большого наплыва отдыхающих.

Кроме того, в сети сравнили фото пляжей на материковой Украине и в Крыму.