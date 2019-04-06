Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

Благовещение - это важный церковный праздник, его отмечают католики и представители других христианских конфессий, использующих григорианский календарь, по всему миру. Посвящен он благой вести о рождении Спасителя. По приданию, именно в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что можно и чего нельзя делать
Нужно и можно:
- Посетить праздничное церковное богослужение, особенно важно сделать это девушкам и женщинам;
- Есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина;
- Собирать и заваривать целебные травы и цветы;
- В течение дня 40 раз назвать мужа "милым", тогда весь год в семье будет мир и счастье.
Нельзя:
- Заниматься тяжелым трудом, выполнять домашнюю работу;
- Нежелательно уезжать из дома;
- Работать на земле или подрезать деревья;
- Одалживать что-либо или давать в долг;
- Стричь и красить волосы, делать сложные прически;
- Шить, вязать и готовить до вечера;
- Надевать новую одежду.
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