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СБУ пришло с обысками к адепту "русского мира" в Николаеве: в сети напомнили фото с ним

суббота, 06 апреля 2019, 19:33

Сотрудники СБУ в пятницу, 5 апреля, провели обыски у депутата Николаевского областного совета, представителя движения "Украинский выбор" Максима Невенчанного из-за публикаций в соцсетях.

Об этом со ссылкой на адвоката Максима Невенчанного Сергея Козареза сообщает издание "НикВести".

Как стало известно, с обыском в офис, а также домой к Максиму Невенчанному, его помощнице Наталье Хорошевской и Наталье Бобоевой, которая в материалах следствия проходит как редактор сайта "Таймс.мк", принадлежащего Невенчанному, пришли сотрудники Центрального аппарата СБУ.

Постановление на обыск выдала судья Центрального районного суда Светлана Скрипченко 14 марта.

Согласно тексту постановления, 11 февраля 2019 года в интернете, в социальной сети Facebook в группе "Украинский выбор – Право народа Николаев" на странице, которой пользуется депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный, были размещены, а в последующем распространены в группах "Николаев лучший город" и "Николаев как он есть" карта Украины, на которой Автономная республика Крым изображена в цветах российского флага, территория Донбасса изображена в цветах незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Волонтер и активист Роман Синицын отреагировал на новость, напомним про предыдущую деятельность Невенчанного и реакцию на нее.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в октябре 2016 года в Николаеве участники Гражданского корпуса "Азов" вместе с другими активистами сорвали форум, который был организован депутатом горсовета от партии "Украинский выбор" Максимом Невенчанным.

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