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В сети продают выпущенный в Канаде уникальный "украинский" доллар: фотографии золотой монеты

суббота, 06 апреля 2019, 12:03

Королевский канадский монетный двор выпустил золотую монету в форме украинской писанки, стоимость которой 5 тысяч долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Королевского канадского монетного двора.

Интересно, что это уже пятая писанка в коллекции канадского монетного двора, но первый раз ее сделали из золота. Также на монете изображен деревянный украинский храм.

На аверсе монеты отчеканен профиль королевы Елизаветы II.

Вес монеты составляет 58,5 гр чистого золота. Всего будет выпущено 250 золотых писанок.

Автор дизайна монеты - канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, который является членом Украинского музея Канады в Торонто.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский Монетный двор отчеканил монеты, которые посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

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