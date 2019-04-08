В Украине вырастили рекордно большой гриб: фото

В сети показали снимок гриба-рекордсмена, который был выращен в Украине. Его вес превышает 3,5 килограмма, что стало новым рекордом страны.

О необычном грибе в социальной сети сообщила руководитель Национального реестра Рекордов Ветрова Лана.

"Крупнейший в Украине гриб не влезает ни в одну корзину! Рекордный шампиньон весит 3820 гр, диаметр шляпки - 39 см, окружность - 114 см. Одного такого гриба хватит, чтобы накормить десяток людей! Великан выращен на грибной ферме ООО "Грибы-Украина" в Киевской области", - написала она в Facebook.

Напомним, что в США собака по кличке Мочи попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинного языка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области обнаружен гриб, вес которого достигает почти 18 килограмм.