РУС. | УКР.

понедельник, 8 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 апреля

14:20
Неотразима: Катя Осадчая появилась в смелом мини
14:19
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Порту: расписание трансляций
14:08
Офицер ВСУ подловил боевиков на новом фейке о злых карателях: видео
14:00
Что ждет гривну до конца 2019 года: озвучен прогноз Fitch
13:57
Подробности ДТП под Киевом, в котором погиб известный бизнесмен и волонтер
13:55
В России попрощались с актером Булдаковым
13:49
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: расписание трансляций
13:43
Убийство Гандзюк: подозреваемый по делу срочно слег в больницу накануне суда
13:40
Украинец из НБА провел лучший матч в карьере: опубликовано видео
13:39
Дебаты Шредингера: в сети обсуждают парадокс Зеленского-Порошенко
13:32
В Украине вырастили рекордно большой гриб: фото
13:24
Рабинович призвал к объединению всех политиков, готовых работать на благо страны
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине вырастили рекордно большой гриб: фото

понедельник, 08 апреля 2019, 13:32

В сети показали снимок гриба-рекордсмена, который был выращен в Украине. Его вес превышает 3,5 килограмма, что стало новым рекордом страны.

О необычном грибе в социальной сети сообщила руководитель Национального реестра Рекордов Ветрова Лана.

"Крупнейший в Украине гриб не влезает ни в одну корзину! Рекордный шампиньон весит 3820 гр, диаметр шляпки - 39 см, окружность - 114 см. Одного такого гриба хватит, чтобы накормить десяток людей! Великан выращен на грибной ферме ООО "Грибы-Украина" в Киевской области", - написала она в Facebook.

Напомним, что в США собака по кличке Мочи попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинного языка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области обнаружен гриб, вес которого достигает почти 18 килограмм.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: