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Жителей Крыма порадовали нанотехнологиями из России: фото

вторник, 09 апреля 2019, 04:25

Российские оккупанты в аннексированном Крыму удивили странной "стройкой" посреди пешеходного тротуара.

"Крым. Жители оккупированной Евпатории не могут нарадоваться очередному покращенню в виде столба посреди тротуара. Комментариев очень много, но в одном уверены все - к нанотехнологии причастна россия - уж слишком узнаваемый почерк", - говорится в подписи к снимку.

На снимке действительно можно увидеть столб, установленный прямо посреди тротуара для пешеходов. Самое интересное, что теперь на этом участке сложно не только пройти пешком, а проехать на велосипеде, так подавно.

В сети тут же стали комментировать "ноу-хау".

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях распространили очередное фото с оккупированного Крыма, на котором видны реалии существования народа при так называемой "власти".

Также в интернете появились несколько фотографий с оккупированного Крыма, показывающих обветшалость курортных городов.

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