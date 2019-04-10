Украину накроют дожди и грозы: кому не повезет с погодой

В среду, 10 апреля, погода в Украине будет не слишком радовать солнцем жителей большинства областей.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, днем в центральных и южных областях Украины прогнозируются умеренные дожди, местами с грозами. Также дожди пройдут в северных областях и на западе страны, кроме северо-запада.

Зато на востоке дождей не ожидается.

Несмотря на дожди погода будет оставаться теплой. В частности, почти по всей Украине температура будет колебаться от +15 до +22 градусов. Вместе с тем на западе будет существенно холоднее, там воздух днем прогреется до +9 +13 градусов. Исключение составит лишь Закарпатская область - +17 +19 градусов.

В Киеве 10 апреля температура ночью опустится до +8 +10 градусов, а днем потеплеет до +15 +17. В столице также будет идти дождь.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху.