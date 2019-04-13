Защитник Донецкого аэропорта объявил голодовку, записав видео с требованиями к Зеленскому

Киборг, защитник Донецкого аэропорта Николай Воронин в видеообращении призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского извиниться перед украинцами.

Свое обращение он выложил в Facebook.

"Меня зовут Воронин Николай, киборг. Я сижу в киевском аэропорту "Борисполь", у меня монитор с Донецкого аэропорта, который я вынес. Голодаю. Мои требования к господину Зеленскому просты. Я хочу, чтобы он извинился перед народом Украины за свои шутки о немецкой порноактрисе. Я считаю, это позор: перед Кадыровым извинился, а перед украинцами - нет. За "термос" я хочу, чтобы он извинился перед верующими", - отметил Воронин.

Позже боец написал о том, как нелегко ему дается его голодовка из-за проблем со здоровьем.

"Печет собака изжога. Нельзя мне долго не есть без желчного пузыря. Нелегко это все", - написал Воронин.

Николай Воронин в 2016 - 2017 - разведчик (снайпер) группы специального назначения отряда специального назначения 73 морской центр сил специальных операций; в 2014 - 2015 - наводчик колесных бронетранспортеров 79 отдельная десантно-штурмовая бригада м. Николаев, участвовал в защите Донецкого аэропорта; 2014 весна-лето - доброволец батальона "Донбасс".

Как сообщал "Апостроф", центр "Миротворец" обратился в Совет национальной безопасности Украины, Службе безопасности Украины и Верховной Раде Украины путем финансирования предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского и вмешательства государства агрессора в избирательный процесс в Украине.