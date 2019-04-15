Украинские военные заняли серую зону на окраине Донецка: видео

Украинские военные продолжают освобождать территории от оккупантов на востоке страны. Так, защитники Украины продвинулись еще дальше по так называемой "серой зоне".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Маленькие шаги на пути к великой победе. Защитники Украины не только дают достойный отпор врагу, но и возвращают наши земли.

Поэтому недавно бойцы ООС заняли большой кусок серой зоны на окраинах Донецка. Местность там на холмах, поэтому теперь они имеют преимущество над противником", - говорится в сообщении.

Напомним, что в сети показали фотографии с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось яркое видео уничтожения бойцами отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" позиций боевиков на Донбассе.