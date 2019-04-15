Украинцев предупредили о заморозках и дождях

15 апреля на большей части Украины ожидаются дожди, а также небольшие температурные скачки, вплоть до заморозков.

Как сообщает Укргидрометцентр, с востока на половине территории страны будет мокро, а с запада ожидается солнечная погода.

Сегодня температура воздуха по Украине будет от 8 до 14 градусов. На западе и севере страны погода будет примерно одинаковой - от 8 до 11 градусов тепла, сухо и солнечно. На Закарпатье ожидается до +13.

В Житомирской, Винницкой и Киевской областях осадков не ожидается. А вот в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха здесь от 8 до 11 градусов.

Южные и восточные области будут все в дождях. Температура воздуха здесь продержится на отмпетке 12-14 градусов.

Что касается заморозков, то они ожидаются в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14-16 апреля в Украину придет Черноморский циклон, который принесет с собой сильные дожди.