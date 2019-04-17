Боевики нарвались на смертельный удар ВСУ: названы значительные потери

16 апреля боевики в зоне проведения операции Объединенных сил девять раз нарушали режим прекращения огня, четыре раза применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

По данным украинских военных, во время обстрелов были ранены двое защитников Украины. При этом разведка отмечает, что в ходе боев были уничтожены трое оккупантов, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что враг применял минометы калибров 120 и 82 мм. Кроме того, боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военнослужащие на Донбассе с помощью корректировки огня беспилотниками провели успешную спецоперацию по пресечению провокационных обстрелов боевиков.