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НАБУ поручило начать расследование против Зеленского отстраненному детективу - СМИ

среда, 17 апреля 2019, 11:11
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Решение суда, которое обязывает НАБУ возбудить дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского, находится на рассмотрении у отстраненного главы подразделения агентства Калужинского.

Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на общественную организацию "Союз добровольцев".

Отмечается, что Калужинский был отстранен от выполнения своих обязанностей в марте, когда была выявлена его причастность к коррупции в "Укроборонпроме".

В СМИ утверждают, что приказ об отстранении Калужинского был подписан Сытником после беседы с послом США Мари Йованович.

16 апреля НАБУ уведомило активистов, что решение суда об открытии дела против Зеленского ими получено и зарегистрировано.

Перед этим журналисты сообщали, что в ходе встречи директора НАБУ Артема Сытника с активистом Виталием Шабуниным и адвокатом Игоря Коломойского, членом команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Андреем Богданом, обсуждался вопрос закрытия уголовного производства по поводу нарушения закона при финансировании из бюджета съемок фильма, который был снят кинокомпанией Зеленского "Киноквартал".

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