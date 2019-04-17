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Украина начала выпускать снаряды для уникальной военной техники: фото

среда, 17 апреля 2019, 07:59
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Украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" успешно экспортирует партии снарядов для бронемашины БМП-3.

Об этом в Facebook написал директор департамента ГП "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский.

Он уточнил, что за последние 25 лет Россия продала сотни БМП-3 на экспорт.

"Уникальной является 100 мм пушка 2А70, боеприпасы к которой даже со времен СССР производились только российским ВПК. До недавнего времени. В 2017 году "Спецтехноэкспорт", а именно мой департамент, успешно экспортировал первую партию украинских 100 мм снарядов для БМП-3 страны-заказчика, а несколько месяцев назад - уже вторую партию", - написал он.

По его словам, разработка и серийное изготовление гильзы является огромным достижением для Украины.

"Подобными изделиями мы вытесняем русских с их традиционных рынков. На очереди - новые рынки", - добавил Пашинский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ближайшем будущем украинские военные получат в свое распоряжение новейшие дальнобойные снаряды для "Града" и "Смерча".

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