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В ООН раскрыли шокирующую информацию о населении Земли

суббота, 20 апреля 2019, 18:56
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Впервые в истории человечества на Земле живут больше пожилых людей, чем детей.

Об этом сообщает телеканал ВВС, ссылаясь на данные ООН.

Так, сейчас на планете живут около 705 миллионов людей, которым более 65 лет. Однако тех, кто младше пяти лет, около 680 миллионов. Как отметили в Организации Объединенных Наций, нынешние тенденции указывают на то, что к 2050 году эта разница станет еще значительнее - на каждого ребенка до пяти лет будет приходиться более чем два человека, которым за 65.

Такие демографические показатели ученые обнаружили уже давно и отслеживают тенденции. Эксперты подчеркивают, что в большинстве стран люди живут все дольше и имеют все меньше детей.

"Будет очень мало детей и очень много пожилых людей, которым за 65, что сделает очень трудным поддержание мирового сообщества в нормальном состоянии", - прогнозирует Кристофер Маррей, директор Института оценки состояния здравоохранения при Вашингтонском университете.

Доля тех, кому более 65 лет, в некоторых странах и регионах по данным ООН/Всемирного банка:

  • Япония 27%
  • Италия 23%
  • Евросоюз 19,7%
  • США 15,4%
  • Китай 10,6%
  • Бразилия 8,5%
  • Турция 8,15%
  • Индия 5,9%
  • Иран 5,4%
  • Ближний Восток/Северная Африка 4,9%
  • Африка к югу от Сахары 3%

Не смотря на это, ученые видят и позитивные прогнозы, утверждая, что в сравнении с прошлым, сейчас люди живут дольше. Но проблема демографии все таки существует и увеличивается. Согласно данным Всемирного банка, в 1960 году коэффициент рождаемости в мире составлял около пяти детей на каждую женщину. Спустя почти 60 лет он сократился вдвое - до 2,4.

Как установили эксперты, из-за сокращения рождаемости во многих странах население, скорее всего, довольно сильно уменьшится - несмотря на то, что общее население планеты растет (ожидается, что к 2024 году оно достигнет 8 миллиардов).

Как сообщал "Апостроф", четверть населения планеты болеет одной их самых смертельных болезней в мире – туберкулезом.

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