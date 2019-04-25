Боевики ДНР объявили "охоту" на своего экс-главаря: опубликованы фото

Боевики так называемой ДНР объявили в розыск бывшего "военного коменданта Горловки" Юрия Микулина, которого подозревают в совершении тяжкого преступления.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Горловские полицаи внезапно обоснованно заподозрили неоднократно судимого бывшего "военного коменданта Горловки" в совершении тяжкого преступления. Надеюсь, при задержании он окажет вооруженное сопротивление", - написал он, опубликовав ориентировку на разыскиваемого боевика.

Отметим, что согласно данным базы "Миротворец", упоминание об Юрии Микулине в интернете связано с его противозаконной деятельностью в Славянске и Лимане.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики устроили массовые "зачистки" в ДНР.

Также в так называемой "Народной милиции ДНР" сообщили о взятии в плен украинского военнослужащего на мариупольском направлении в районе Широкино.