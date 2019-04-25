RU   UA   EN  

четверг, 25 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

25 апреля

20:42
Вел ли штаб Зеленского переговоры Кремлем: появилась интересная версия
20:36
В Киеве грузовик перевернулся три раза и вылетел с дороги: видео серьезного ДТП
20:26
СМИ рассказали о возможной причастности олигарха Фукса к поставкам героина в Европу
20:10
Возвращение Кличко в ринг: появилась информация о неожиданном сопернике
19:42
Боевики ДНР объявили "охоту" на своего экс-главаря: опубликованы фото
19:10
Зеленский заявил о "забавной" победе и хитрости ЦИК: видео
19:05
Новинский и Вилкул внесли в Раду проект, отменяющий языковой закон
18:57
Сеть шокировало смертельное ДТП с 23-летним лихачем в Херсоне: опубликованы фото
18:54
"Ошибки политтехнологов": эксперты объяснили поражение Порошенко
18:46
Оккупанты в Крыму "случайно" ошиблись с тюремным сроком украинскому активисту Балуху
18:42
Нардеп Данченко рассказал об информационных атаках на него и вызвал оппонентов на разговор
18:28
Иски УПЦ (МП) против Томоса: суд принял важное решение
Все новости

Боевики ДНР объявили "охоту" на своего экс-главаря: опубликованы фото

четверг, 25 апреля 2019, 19:42
переглянути новину українською

Боевики так называемой ДНР объявили в розыск бывшего "военного коменданта Горловки" Юрия Микулина, которого подозревают в совершении тяжкого преступления.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Горловские полицаи внезапно обоснованно заподозрили неоднократно судимого бывшего "военного коменданта Горловки" в совершении тяжкого преступления. Надеюсь, при задержании он окажет вооруженное сопротивление", - написал он, опубликовав ориентировку на разыскиваемого боевика.

Отметим, что согласно данным базы "Миротворец", упоминание об Юрии Микулине в интернете связано с его противозаконной деятельностью в Славянске и Лимане.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики устроили массовые "зачистки" в ДНР.

Также в так называемой "Народной милиции ДНР" сообщили о взятии в плен украинского военнослужащего на мариупольском направлении в районе Широкино.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Перемирие с запахом пороха: к чему приведет коварный указ Путина по Донбассу

Кто стоит за лотерейным рынком в Украине. Часть 1

Ждут пенсий и новых кураторов: как на оккупиро­ванном Донбассе встретили победу Зеленского

Сюрприз на Пасху: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: