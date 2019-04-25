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Появились свежие фото уникальных украинских БТРов, которые применяли в боях с ИГИЛ

четверг, 25 апреля 2019, 20:58
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Фото: defence-ua.com

В сети показали новые фото БТРов украинского производства, которые находятся на вооружении армии Ирака и участвовали в боях с ИГИЛ.

Об этом сообщает Defense Express.

Так, БТР-4 полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8х8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению (ГП ХКБМ), который производится на заводе имени Малышева.

В частности, линейная версия БТР "Е" была разработана для армии Ирака. Она оснащена боевым модулем БМ-7 "Парус", с 30-мм пушкой КБА-1 / ЗТМ-1, танковым пулеметом ПКТ и автоматическим гранатометом АГ-17. На эту бронемашину был установлен дефорсированный вариант двигателя ОТД-3А мощностью 400 л.с.

БТРы поставлялись по контракту с правительством Ирака, который был заключен в сентябре 2009 года на 420 единиц. К началу 2013 Ирак по этому контракту получил лишь 88 БТРов. Последняя партия оказалась бракованной. Машины были возвращены в Украину, а дальнейшие закупки отменены.

Как сообщал "Апостроф", в Украине создали новую боевую машину для командиров ВСУ.

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