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​В ожидании чуда: фото и видео из Иерусалима перед схождением Благодатного огня

суббота, 27 апреля 2019, 11:19
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27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме христиане восточного обряда собрались на одно из самых важных для них событий – чудо схождения Благодатного огня.

Фото опубликовали в сети.

А народный депутат Украины Андрей Лозовой подчеркнул, что официальная делегация Православной Церкови Украины впервые встретит чудо Благодатного огня в Иерусалиме и уже вечером передаст огонь митрополиту Епифанию и храмам по всей стране.

Также член украинской делегации народный депутат Сергей Рудык опубликовал видео и снимок лампы в которой огонь повезут в Украину.

Благодатный огонь считается символом нерукотворного света Воскресения Христова. Огонь появляется из ниоткуда и не обжигает рук.

До сих пор схождение Благодатного огня не объяснено с научной точки зрения. Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха. По преданию, если Благодатный огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а собравшиеся в храме погибнут.

Как сообщал "Апостроф", украинский священник Александр Дедюхин рассказал, что Благодатный огонь в храме Гроба Господня во время Пасхи зажигается от лампады Иерусалимским патриархом.

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