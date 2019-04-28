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Империя Путина: легендарный полковник ВСУ рассказал, чего ждать от Москвы на Донбассе

воскресенье, 28 апреля 2019, 11:59
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Россия не заинтересована в том, чтобы Украина была сильной, поэтому власти этой страны не будут заканчивать войну на Донбассе.

Так считает легендарный полковник ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Он уверен, что России очень невыгодно возвращать территории и заканчивать войну. Более того, российское руководство надеется затянуть конфликт на Донбассе.

"Если рассмотреть перспективу, РФ не заинтересована в сильной Украине. Цель военного руководства России состоит в том, чтобы вернуть статус сверхдержавы. Для этого им необходимо вернуть в лоно бывшей Российской империи, а сейчас империи Путина, 40 миллионов славян", - сказал Кривонос.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его предложение об упрощенной выдаче российского гражданства украинцам.

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