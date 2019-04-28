​Киевлян предупредили о резком ухудшении погоды: чего ждать

В понедельник, 29 апреля, дожди, местами с грозами пройдут в большинстве областей Украины, лишь в южной части удержится сухая погода.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, ожидается также резкое снижение температуры воздуха.

На Севере, Западе и в большинстве восточных областей Украины завтра ожидается чуть +10 +15 градусов. На юге, на значительной части территории центральных областей +18 +25 градусов.

В понедельник в столице будет идти дождь, будет серьезно ветрено и похолодает до +11 +14 градусов.

"30 апреля дождь может притихнуть, где-то даже прояснения появятся, но все равно будет холодно. Первого мая холодная погода в Киеве останется, а дожди польют с новой силой. К нам придет циклон", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", 1-2 мая синоптики в Украине снова ожидаются дожди, местами грозы. Ночью синоптики прогнозируют 3-9° тепла, а днем 10-16°. В Киеве температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.