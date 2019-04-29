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В Харькове взорвали авто с водителем: опубликованы первые фото

понедельник, 29 апреля 2019, 11:29
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28 апреля в Харькове на улице Старо-Григоровская в автомобиле Toyota взорвалась граната, в результате чего ранение получил 45-летний водитель транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, гранату в окно автомобиля бросил неизвестный мужчина.

Пострадавшего в тяжелом неконтактном состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Что касается нападавшего, то его удалось задержать. Им оказался 33-летний харьковчанин.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 38-летняя женщина, которая пострадала от взрыва гранаты в собственной квартире в Киеве, от нанесенных травм скончалась в больнице.

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