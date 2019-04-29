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Зеленский возвращается в Украину: последние фото его семейного отдыха в Турции

понедельник, 29 апреля 2019, 12:31
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых, который он провел на юго-западе Турции.

Местное издание "Анадолу" опубликовало фотографии с последнего дня отдыха нового главы государства.

Сообщается, что 29 апреля утром Зеленский и его семья покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.

В Украину президент вылетел регулярным рейсом из аэропорта Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его предложение об упрощенной выдаче российского гражданства украинцам.

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