Зеленский возвращается в Украину: последние фото его семейного отдыха в Турции

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых, который он провел на юго-западе Турции.

Местное издание "Анадолу" опубликовало фотографии с последнего дня отдыха нового главы государства.

Сообщается, что 29 апреля утром Зеленский и его семья покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.

В Украину президент вылетел регулярным рейсом из аэропорта Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его предложение об упрощенной выдаче российского гражданства украинцам.