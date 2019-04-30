Лето все ближе: синоптик дала прогноз на последний день апреля

Во вторник, 30 апреля, на части территории Украины ожидаются дожди и грозы, однако на юге и в центре страны будет сухо и солнечно.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на западе, севере и востоке Украины ожидается дождливая погода с грозами.

"Однако все же атмосферные процессы - более летнего типа, поэтому будут и просветления. Солнечно и сухо - на значительной части юга и центра, разве что Одесская и Винницкая область зацепятся за влажные облака, есть вероятность дождя", – пишет Диденко.

Температура воздуха днем 30 апреля на большей части территории страны ожидается в районе +9 +13 градусов. Однако на юге и местами в центральных областях столбики термометра покажут +18 +23 градуса.

Ночью будет достаточно холодно, +3 +7 градусов, в Сумской области местами до +2.

В Киеве день 30 апреля, по словам синоптика, будет влажным, ветреным и холодным. Температура воздуха днем будет колебаться в районе +12 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 апреля в Украине было объявлено новое штормовое предупреждение, непогода продлится до 1 мая.