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В Украине пояснили, что надо делать с получателями российских паспортов

среда, 01 мая 2019, 14:08
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Люди, которые будут получать паспорта Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины.

Об этом в комментарии "5 каналу" заявил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

По его словам, в будущем Россия будет иметь основания заявить, что защищает на Востоке Украины своих граждан. Кроме того, утверждает Грымчак, наличие паспорта РФ поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых ДНР и ЛНР.

"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", – отметил замминистра.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", МИД Украины выразил протест России в связи с решением выдавать свои паспорта на оккупированной территории Донбасса.

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