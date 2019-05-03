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Крымские оккупанты внезапно выдвинули ультиматум Зеленскому

пятница, 03 мая 2019, 12:31
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Новый президент Украины Владимир Зеленский не сможет пользоваться своей квартирой в оккупированном Крыму до тех пор, пока он будет считать полуостров частью украинского государства.

С таким резонансным заявлением выступил первый вице-спикер "парламента" Крыма Ефим Фикс.

"Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе", – сказал представитель оккупантов.

Он добавил, что Зеленский должен понять, что "Крым – это неотъемлемая часть России"

"Пусть Зеленский приезжает в российский Крым и пользуется квартирой, отдыхает в Ливадии, насладится нашей крымской природой. Ливадия - потрясающее место. Пусть отдыхает, увидит, как крымчане живут. Крым российский, и мы приглашаем всех, кто желает посетить наш полуостров", – сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский уже определился с кандидатом на пост главы Администрации президента.

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