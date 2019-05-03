Появилось мощное видео противовоздушных учений ВСУ

В районе проведения операции состоялись тактические учения по противовоздушной обороне, участие в которых приняли дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактических группировок операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что учения были проведены с целью максимального приближения условий учений к боевым. Известно, что в качестве противника выступили наши военные летчики.

"В ходе занятий расчеты на практике отработали несения боевого дежурства, уничтожение нарушителей воздушного пространства, отражение удара воздушного противника, прикрытие подразделения во время перехода в наступление, уничтожение воздушных целей, в том числе и на предельно малых высотах, средствами непосредственного прикрытия", - говорится в сообщении ООС.

В штабе заявили, что со всеми задачами участники учений справились на отлично.

Ранее "Апостроф" сообщал, что военные летчики бригады тактической авиации ВСУ выполнили первые полеты в новом французском шлеме LA 100.