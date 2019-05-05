Беспилотники засекли тяжелое вооружение боевиков на Донбассе: опубликована карта

Беспилотники ОБСЕ на Донбассе зафиксировали тяжелую военную технику боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Так, 27 апреля беспилотный летательный аппарат СММ зафиксировал пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полигоне вблизи населенного Шимшиновка, две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи населенного пункта Сборное, три танка (Т -72) неподалеку от населенного пункта Калиновое", - уточняют военные.

Помимо этого беспилотник обнаружил еще 13 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30, 122 мм) и 5 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) на так называемом полигоне неподалеку от населенного пункта Бугаевка, одну буксируемую гаубицу (Д-30) и одну противотанковую пушку (МТ-12) у населенного пункта Перевальск.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы "Азова" сбили на Донбассе беспилотник из России.