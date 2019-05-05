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​В России поймали гигантского 200-килограммового сома: видео

воскресенье, 05 мая 2019, 02:32
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В Астраханской области (Россия) пенсионер выловил гигантского 200-килограммового сома.

Видео с чудовищным уловом опубликовано в группе "Заводь Рыболова".

Монстра поймал пенсионер, который, кажется, сам не ожидал такому сюрпризу. Вес улова, по словам рыбака, составляет не менее 200 кг, а длина - около 3,5 метров.

Мужчина охотно поделился советом, как же поймать такого гигантского сома. Все очень просто – "ловить надо на закидушку". По словам пенсионера, таким способом можно и "мамонта" выловить.

Как сообщал "Апостроф", в Норвегии, город Финнмарк, местные рыбаки обнаружили кита-белуху с прикрепленной к нему "упряжкой", с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". В Норвежском арктическом университете после изучения животного, выдвинули гипотезу, что кит принадлежал российскому военно-морскому флоту.

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