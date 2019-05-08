Идут караваны по воде и суше: в сети показали свежие фото Керченского моста

В социальных сетях продолжают активно обсуждать ситуацию с Керченским мостом, построенным российскими оккупантами в Крыму.

Так, на странице RoksolanaToday&Крым25% ‏в Twitter обратили внимание на то, что как по мосту, так и в его окрестностях практически нет никакого движения.

"Судоходство в районе моста "радость Ротенберга" очень судоходное. Как, в прочем, а трафик авто и фур сезонный - караванами", - говорится в подписи к публикации.

Здесь также опубликованы фотографии происходящего в районе Керченского моста. На них видно, что судов и автомобилей здесь минимум, хотя оккупанты строили планы, что мост будет пользоваться особой популярностью у россиян.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму местные "власти" заявляют о готовящемся "рекордном" курортном сезоне, однако пока что людей на пляжах не слишком много.