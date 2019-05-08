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Ждем новую порцию дождей: известный синоптик дала прогноз на 8 мая

среда, 08 мая 2019, 06:31
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В среду, 8 мая, в западных областях Украины, включая Карпаты, потеплеет, а осадки прекратятся.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Сегодня температура воздуха в западных областях немного повысится - днем до +11...+14 градусов. Однако ближайшей ночью возможные заморозки 0...+3 градусов за Цельсием.

На севере и в большинстве центральных областей Украины, наоборот, ощутимо похолодает. В течение дня ожидается +9...+12 градусов. Только в городе Днепр и в его районах будет до +16...+20 градусов.

По словам синоптика, в северных областях: в Житомирской, Киевской, Черниговской будет без осадков, в Сумской - грозовые дожди.

В центральных областях - местами дожди, в Днепропетровской погремят грозы. На Севере и в Центре вероятный сильный ветер.

"В южной части дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями. Ветрено. Температура будет в Одесской области и в Крыму +10...+15 градусов, в Николаевской и Херсонской областях +12..+17 градусов, в Запорожской области до +20...+23 градусов", - написала Диденко.

8 мая в восточных областях пройдут дожди, прогремят грозы. Температура воздуха достигнет в течение дня +19...+24 градусов.

В Киеве в этот день похолодает, днем температура воздуха не превысит +12 градусов. Утром влажные облака могут еще закрывать киевское небо, но все же предполагается без осадков, преимущественно сухой.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 9 мая, на большей территории Украины прогнозируют грозы, но на Западе будет солнечно.

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