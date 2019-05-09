Мы снова против фашистов: соцсети взорвал пост известного украинца про 9 мая и войну на Донбассе

Известный телеведущий и юморист Сергей Притула рассказал историю своего дедушки, который воевал во время Второй мировой войны и провел аналогию с настоящим в Украине.

Свою историю он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вам сегодня, когда кто-то будет рассказывать о большой "Пабеду", то примите во внимание, что был себе такой Василий Михайлович Бодасюк, которого в марте 44-го никто не спрашивал, хочет ли он воевать за "советов" не хочет... зашли, всех, кто в селе был способен, в шинели одели, винтовки дали и, "пушечным мягкой мясом", вперед погнали. Воевал за Краков, зашел в Вену. Уличные бои, осколок, госпиталь, дослужил домой. Жил с осознанием принадлежности к великой победе над нацизмом, руководил колхозом, на совместных попойках с ребятами из села пил по три и расходился (пи в деревни были, как дед - красноармейцами, пол-деревни бандеровцами, после войны нашли свое понимание, которое наши политики не могут найти для них до сих пор:)))). Василий Михайлович верил, что в 2000-м всем ветеранам войны дадут по "Волге". Зачем была бы "Волга" моему деду 1924 года рождения в 2000-м я не знаю, но у него была мечта. Он к ней не дожил. Не в смысле того, что умер в 1993-м, а в принципе. Прошел путь от Того куска "пушечного мягкой мяса" до "гвардии сержанта". Выжил. Странно. Вернулся. Слава Богу не один из села", - рассказывает артист.

Далее Притула вспоминает о том, как его дед боялся, чтобы те ужасы войны, он пережил, больше никогда не повторились на его земле.

"Одним словом... Василий Михайлович сегодня дал бы по башке любой существу, которая попала под руку с фразой "можем повторить". Потому что никто не имеет права повторить те ужасы, через которые прошел мой дедушка и миллионы других людей, пережили вторую мировую войну! Никогда больше!!! И вот, закончив этот сообщение, я понимаю, что "никогда больше" - это не более (простите за тавтологию), чем клише... мы снова проходим этот ужас. Мы снова теряем лучших сыновей и дочерей Украины. Мы снова против фашистов. Только не так, как прежде, а практически в одиночку. И эта борьба должна быть нашим общим знаменателем. Всех в этой стране! Иначе - Украина", - написал телеведущий.

Пост Притулы набрал 17 тыс. лайков и 2,7 тыс. репостов. К тому же, под его рассказом появилось более 350 комментариев.

Как сообщал "Апостроф", известный ведущий и комик Сергей Притула заявил, что украинцы все еще "довольно примитивные как нация".